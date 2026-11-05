Evertec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evertec hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 283,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 228,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at