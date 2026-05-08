Evertec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evertec hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Evertec 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Evertec 247,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 228,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at