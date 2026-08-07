Evertec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Evertec gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Evertec ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Evertec 274,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 229,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at