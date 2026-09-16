Evertz Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Evertz Technologies präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CAD gegenüber 0,160 CAD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 118,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evertz Technologies 112,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at