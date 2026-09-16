|
16.09.2026 06:31:29
Evertz Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Evertz Technologies präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CAD gegenüber 0,160 CAD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 118,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evertz Technologies 112,1 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!