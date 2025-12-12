Evertz Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Evertz Technologies hat am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Evertz Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 132,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at