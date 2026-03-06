Evertz Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Evertz Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Evertz Technologies 0,280 CAD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Evertz Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 139,3 Millionen CAD im Vergleich zu 136,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at