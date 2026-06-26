Evertz Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Evertz Technologies hat am 24.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,20 CAD gegenüber 0,170 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 131,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evertz Technologies 127,8 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,850 CAD. Im letzten Jahr hatte Evertz Technologies einen Gewinn von 0,780 CAD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Evertz Technologies 515,78 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 501,62 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at