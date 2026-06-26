|
26.06.2026 06:31:29
Evertz Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Evertz Technologies hat am 24.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,20 CAD gegenüber 0,170 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 131,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evertz Technologies 127,8 Millionen CAD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,850 CAD. Im letzten Jahr hatte Evertz Technologies einen Gewinn von 0,780 CAD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Evertz Technologies 515,78 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 501,62 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.