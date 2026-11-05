Everus Constr Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Everus Constr Group hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,27 Prozent auf 1,38 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 986,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at