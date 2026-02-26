Everus Constr Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Everus Constr Group äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Everus Constr Group 0,670 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,15 Prozent auf 1,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 759,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Everus Constr Group ein EPS von 2,81 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,75 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at