Everus Constr Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Everus Constr Group lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Everus Constr Group 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,04 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at