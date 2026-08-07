Everus Constr Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Everus Constr Group hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Everus Constr Group 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 921,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,23 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at