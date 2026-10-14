Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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14.10.2026 14:36:51
Every minute counts: WE-TRUST study passes 320-patient milestone in the search for faster stroke care
To mark World Stroke Day and the WE-TRUST study’s 320-patient milestone, Principal Investigators Prof. Raul Nogueira and Dr. Marc Ribó discuss how a faster stroke-care pathway could remove precious minutes from the path to treatment.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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