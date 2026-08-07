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07.08.2026 12:20:00
Every S&P 500 Sector ETF Ranked by How Much It Actually Depends on Just 3 Stocks
Sector ETFs often feel like diversified portfolios built around a specific industry. You own dozens of companies to add exposure to the sector itself without trying to pick individual winners.The problem is that most of them aren't actually built that way.Because the vast majority of them are market-cap-weighted, just a few stocks can dominate these ETFs. A lot of attention is paid to the top-heaviness of the S&P 500 and the tech sector because those companies are dominating the artificial intelligence (AI) trade right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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