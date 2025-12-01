Everybody Loves Languages: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Everybody Loves Languages hat sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Everybody Loves Languages ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at