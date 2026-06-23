Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 14:30:00
Everyday investors fueled the SpaceX trading frenzy. Now they face a bear market.
From six-figure retirement gambles to tactical day trades, retail investors have made big bets on SpaceX’s volatile stock.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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