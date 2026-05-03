Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
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03.05.2026 06:00:05
Everyone loves Nintendo — except investors
Higher memory chip costs fuel fears of price rise for Switch 2 and cast shadow over console’s successWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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