Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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09.04.2026 13:37:00
Everyone Said It Was Too Late to Buy Netflix. They Were Wrong.
Netflix (NASDAQ: NFLX) has always had its fair share of skeptics, even while outperforming the stock market by a country mile. It always seems too late to buy the streaming pioneer's stock. And then it keeps rising in the long run.If you've owned Netflix stock for any length of time, you've probably stress-eaten your way through at least a couple of earnings reports. This thing moves, and it's not always obvious in which direction it's heading next.As of April 7, Netflix stock is down 26% from its 52-week high. It has also nearly tripled in three years and soared 847% over the past decade. A beta value of 1.7 underscores the stock's volatile nature. The recent Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) buyout drama started a deep dip, followed by a partial recovery when Netflix backed out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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