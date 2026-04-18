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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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19.04.2026 00:45:00

Everyone's Talking About the SpaceX IPO. Why I Think You Should Avoid It, and What to Buy Instead.

Everyone's talking about SpaceX's initial public offering (IPO), which makes a lot of sense given that it's led by Elon Musk and features exciting new technology.But good investing is more than flashy CEOs and new frontiers. Here's why I think investors should avoid the SpaceX IPO, and what you might want to buy instead.According to Bloomberg's original IPO report, SpaceX is eyeing a $1.75 trillion valuation when it goes public, and the IPO aims to raise $75 billion. That's quite a valuation, and it would make the company the eighth most valuable company in the world, right behind Broadcom (NASDAQ: AVGO), and ahead of Musk's other company, Tesla (NASDAQ: TSLA). The filing with the Securities and Exchange Commission was made confidentially, so investors don't have access to the financials, but SpaceX would have to make a lot of money for the valuation to make sense.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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