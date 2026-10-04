Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
04.10.2026 16:37:01
Everyone's Watching Oklo and NuScale for Nuclear Exposure. This Company Actually Fuels Them.
Investors seeking to cash in on the global nuclear energy resurgence have focused on small modular reactor (SMR) upstarts Oklo (NYSE:OKLO) and NuScale. However, neither company can run one of their future reactors without fuel. That's where Centrus Energy (NYSE:LEU) comes into play, as it supplies the enriched uranium fuel that nuclear reactors need. Centrus recently announced a planned joint venture with Oklo to support growing demand for its specialized nuclear fuel.
Here's a closer look at this lower-risk way to invest in the country's nuclear energy renaissance.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oklo
|
06.08.26
|Ausblick: Oklo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|35,87
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.