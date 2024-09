Everything Blockchain: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Everything Blockchain äußerte sich am 16.09.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 87,23 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at