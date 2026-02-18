|
18.02.2026 06:31:28
Evexia Lifecare öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Evexia Lifecare lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Evexia Lifecare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 252,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 217,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
