Evexia Lifecare stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evexia Lifecare hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem Umsatz von 250,2 Millionen INR, gegenüber 257,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at