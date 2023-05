EVG will schon Dienstag mit der Bahn verhandeln

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Vergleich am Wochenende drängt die Bahn-Gewerkschaft EVG die Deutsche Bahn zu einer schnellen Aufnahme von Tarifgesprächen bereits am Dienstag. "Nachdem beide Seiten in dem vor dem Frankfurter Arbeitsgericht geschlossenen Vergleich 'ihren Willen zur konstruktiven Fortsetzung der Tarifverhandlungen zum Ausdruck gebracht' haben, haben wir die Deutsche Bahn kurzfristig für Dienstag, 16. Mai 2023, zu Tarifgesprächen in kleiner Runde eingeladen", sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch.

Die Bahn habe vor dem Arbeitsgericht "unmissverständlich erklärt, unsere Forderungen zum Mindestlohn zu erfüllen". Auf dieser Basis könnte verhandelt werden. "Ansonsten sind wir jederzeit in der Lage, wieder zu einem Streik aufzurufen und das auch schon ab Mittwoch", sagte Loroch.

Die nächste offizielle Verhandlungsrunde der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit der Deutschen Bahn ist für den 23. und 24. Mai in Fulda angesetzt.

Am Samstagnachmittag hatte die EVG einen ab Sonntagabend geplanten 50-stündigen Warnstreik vorerst ausgesetzt, nachdem beide Parteien vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Vergleich erzielt hatten.

