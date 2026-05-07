EVgo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EVgo ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EVgo die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at