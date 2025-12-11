EVgo Aktie
WKN DE: A3CTU1 / ISIN: US30052F1003
|
11.12.2025 13:45:25
EVgo Inc. Names Keefer Lehner CFO As Paul Dobson Set To Retire; Confirms FY 2025 Guidance
(RTTNews) - EVgo Inc. (EVGO), a direct current fast charging network for electric vehicles operator, Thursday announced that it has appointed Keefer Lehner as Chief Financial Officer, effective January 12, 2025.
He will be succeeding Paul Dobson, who will be with the company in advisory capacity till March 2026 to ensure a smooth transition.
Lehner has extensive financial and operational experience was the finance chief of a public company for nearly 20 years. Currently he is the CFO of KLX Energy Services.
Additionally, the company reiterated its financial guidance for fiscal 2025. It continues to expect total revenue between $350 million and $405 million with an ancillary upside of up to $40 million. Adjusted EBITDA is expected between a loss of 15 million and profit of $23 million with an ancillary upside of up to $31 million.
The ancillary upside is based on a potential contract close-out and gain on sale for an existing dedicated fleet site, the company said in a statement.
On Wednesday, EVGO shares closed at $3.45, up 2.07% on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVgo Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: EVgo gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: EVgo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: EVgo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu EVgo Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|EVgo Inc Registered Shs
|3,38
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.