EVgo präsentierte Quartalsergebnisse

EVgo hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVgo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 92,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at