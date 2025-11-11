|
EVgo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EVgo hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
EVgo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 92,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,5 Millionen USD in den Büchern standen.
