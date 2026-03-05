EVgo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EVgo äußerte sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat EVgo im vergangenen Quartal 118,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVgo 67,5 Millionen USD umsetzen können.

EVgo vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,310 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

EVgo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 384,09 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 256,82 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,353 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 363,73 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at