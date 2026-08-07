EVgo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EVgo hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVgo -0,100 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,69 Prozent auf 82,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at