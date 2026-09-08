EVI Industries Aktie
WKN DE: A2PBB2 / ISIN: US26929N1028
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08.09.2026 18:30:51
EVI Industries FY26 Profit Rises By 3%
(RTTNews) - On Tuesday, EVI Industries, Inc. (EVI), a company for renting dry-cleaning equipment, reported higher profit in the year of 2026, compared to the prior year.
Net income for the year went up by 3 percent to $7.72 million or $0.48 per share, from $7.50 million or $0.49 per share in the previous year.
Adjusted EBITDA increased by 16 percent to $29.12 million from $25.02 million in the previous year.
Revenue increased by 15 percent to $446.57 million from $389.83 million in the prior year.
Looking ahead to 2027, the company expects to enter the year with greater capability and ample opportunity for growth, given the steady growth in the previous fiscal year.
On the NYSE, the shares were trading 1.52 percent higher at $13.87.
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