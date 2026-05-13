EVI Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EVI Industries hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,1 Millionen USD – ein Plus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVI Industries 93,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at