EVI Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EVI Industries hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat EVI Industries 113,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at