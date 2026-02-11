EVI Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EVI Industries hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,070 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 115,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at