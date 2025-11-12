|
EVI Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EVI Industries veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.
EVI Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 93,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
