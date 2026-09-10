EVI Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EVI Industries lud am 08.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 121,9 Millionen USD gegenüber 110,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,480 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,56 Prozent auf 446,57 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 389,83 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at