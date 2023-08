EVIDENT Corporation ernennt neuen CEO und COO

TOKIO, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Evident Corporation ("Evident") hat die Ernennung von William Wesley "Wes" Pringle zum Chief Executive Officer (CEO) und Hiroyuki Yoshimoto zum President und Chief Operating Officer (COO) bekanntgegeben. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Herr Pringle die Funktion von seinem Vorgänger, dem Interims-CEO von Evident, Eric Anderson.



Herr Pringle kann auf eine beeindruckende 30-jährige Karriere zurückblicken, in der er das Wachstum und die Umgestaltung von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen vorangetrieben hat, darunter Konsumgüter-, Industrie-, Gesundheits- und Softwareunternehmen. Bevor er zu Evident kam, leitete Herr Pringle mehrere Unternehmen für Danaher, darunter die Fluke Corporation (ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Test und Messung), die er fast 10 Jahre lang führte. Als President von Fluke beaufsichtigte Herr Pringle einen Zeitraum bedeutenden Wachstums und der Marktexpansion. Zuletzt war er als Head of Portfolio Operations bei der Private-Equity-Firma Onex Corporation tätig, wo er mehr als ein Dutzend Portfoliounternehmen dabei half, ihre Leistung zu steigern. "Ich fühle mich geehrt, bei Evident einzusteigen und dabei zu helfen, dieses 100 Jahre alte Unternehmen durch eine neue Wachstumsphase zu führen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Leidenschaft und den Talenten dieser Organisation ein außergewöhnliches Wachstum und marktverändernde Innovationen für unsere Kunden erreichen können."

Herr Yoshimoto ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Leitung globaler Unternehmen mit Hauptsitz in Japan und den USA. Bevor er zu Evident kam, hatte Herr Yoshimoto mehrere Führungspositionen bei globalen Produktionsunternehmen wie der Nissan Motor Corporation Group und der Nidec Corporation inne. Er sorgte für ein beträchtliches Wachstum der Unternehmen, indem er den Marktanteil vergrößerte und praktische Führungsarbeit leistete, um herausragende betriebliche Ergebnisse zu erzielen. Zuletzt war er als Senior Vice President und Japan-Repräsentant bei American Express tätig und verhalf dem Unternehmen zu beachtlichem Wachstum. "Ich bin davon überzeugt, dass Evident durch die Zusammenarbeit in einem Team ein nachhaltiges Wachstum erzielen und gleichzeitig seine Mission fortsetzen kann, Innovationen zu entwickeln, die die Gesellschaft gesünder und sicherer machen. Unser Engagement für die Zufriedenheit unserer Kunden und die Pflege guter Beziehungen zu Geschäftspartnern und Interessenvertretern wird der Grundstein für unseren Fortschritt sein."

Mit diesem neuen Führungsteam wird Evident sein nächstes Kapitel aufschlagen, indem es sein Engagement für die Bereitstellung von Weltklasse-Lösungen für unsere Kunden weiter verstärkt.

Über EVIDENT

Bei Evident lassen wir uns vom wissenschaftlichen Geist leiten – Innovation und Erforschung stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit dem Ziel, das Leben der Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, unterstützen wir unsere Kunden mit Lösungen, die ihre Herausforderungen lösen und ihre Arbeit vorantreiben – sei es bei der Erforschung medizinischer Durchbrüche, der Inspektion von Infrastrukturen oder der Aufdeckung versteckter Giftstoffe in Verbraucherprodukten.

Die Lösungen von Evident Industrial reichen von Mikroskopen und Videoskopen bis hin zu zerstörungsfreien Prüfgeräten und Röntgenanalysatoren für Wartung, Fertigung und Umweltanwendungen. Die Produkte von Evident werden häufig für die Qualitätskontrolle, Inspektion und Messung eingesetzt und stützen sich dabei auf modernste Technologien.

Evident Life Science unterstützt Wissenschaftler und Forscher durch Zusammenarbeit und innovative Life Science-Lösungen. Evident Life Science ist bestrebt, die Herausforderungen zu meistern und die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zu unterstützen. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an Mikroskopen für die Pathologie, Hämatologie, IVF und andere klinische Anwendungen sowie für Forschung und Lehre an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.EvidentScientific.com

Über Bain Capital Private Equity

Seit seiner Gründung im Jahr 1984 arbeitet Bain Capital Private Equity eng mit Managementteams zusammen, um die strategischen Ressourcen bereitzustellen, die für den Aufbau und den Erfolg großartiger Unternehmen erforderlich sind. Das globale Team von Bain Capital Private Equity mit mehr als 280 Investmentexperten schafft durch seine globale Plattform und sein umfassendes Fachwissen in wichtigen vertikalen Branchen wie Gesundheitswesen, Konsumgüter/Einzelhandel, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation Werte für seine Portfoliounternehmen. Bain Capital verfügt über 23 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen Erst- oder Zusatzinvestitionen in mehr als 1.100 Unternehmen getätigt. Bain Capital investiert in Private Equity wie auch in andere Anlageklassen wie Kredite, öffentliches Beteiligungskapital, Risikokapital und Immobilien. Das Unternehmen verwaltet ein Gesamtvermögen von rund 160 Milliarden US-Dollar und nutzt die gemeinsame Plattform des Unternehmens, um Chancen in strategischen Schwerpunktbereichen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.baincapitalprivateequity.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3ffc55e-10fa-49f4-b5e4-f236ba7cf5bd/de