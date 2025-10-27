Evli B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Evli B hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Evli B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Evli B mit einem Umsatz von insgesamt 36,7 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at