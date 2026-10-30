Evli B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Evli B äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,390 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Evli B im vergangenen Quartal 31,7 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Evli B 36,7 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at