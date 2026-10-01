EVN-Aktie fällt: Konzern will bis 2030 jährlich eine Milliarde Euro investieren

Für 2030 plant der Konzern zudem einen operativen Gewinn (EBITDA) von 1,2 Mrd. Euro zu erwirtschaften und eine Dividende von mindestens 1,1 Euro je Aktie auszuschütten. Investieren will man vor allem in Netzinfrastruktur, den Ausbau von erneuerbaren Energien, Speicherlösungen und E-Ladeinfrastruktur, gab EVN am Donnerstag anlässlich seines Kapitalmarkttages bekannt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet die Konzernspitze mit einer Dividende zwischen 0,9 und 0,95 Euro je Titel - abhängig vom Jahresergebnis. Den Konzerngewinn will man bei dem Energieversorger bis 2030 auf 500 Millionen steigern. Zum Vergleich: Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 betrug der EVN-Gewinn 437 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 909 Mio. Euro.

Die EVN-Aktie zeigt sich in die Wien zeitweise 2,57 Prozent tiefer bei 28,45 Euro.

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AP