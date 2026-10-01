EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Milliardeninvestitionen 01.10.2026 10:51:00

EVN-Aktie fällt: Konzern will bis 2030 jährlich eine Milliarde Euro investieren

EVN-Aktie fällt: Konzern will bis 2030 jährlich eine Milliarde Euro investieren

Der niederösterreichische Energieversorger EVN will bis 2030 jährlich eine Milliarde Euro investieren.

Für 2030 plant der Konzern zudem einen operativen Gewinn (EBITDA) von 1,2 Mrd. Euro zu erwirtschaften und eine Dividende von mindestens 1,1 Euro je Aktie auszuschütten. Investieren will man vor allem in Netzinfrastruktur, den Ausbau von erneuerbaren Energien, Speicherlösungen und E-Ladeinfrastruktur, gab EVN am Donnerstag anlässlich seines Kapitalmarkttages bekannt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet die Konzernspitze mit einer Dividende zwischen 0,9 und 0,95 Euro je Titel - abhängig vom Jahresergebnis. Den Konzerngewinn will man bei dem Energieversorger bis 2030 auf 500 Millionen steigern. Zum Vergleich: Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 betrug der EVN-Gewinn 437 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 909 Mio. Euro.

Die EVN-Aktie zeigt sich in die Wien zeitweise 2,57 Prozent tiefer bei 28,45 Euro.

spo/cgh

AP

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Micron überzeugt mit Quartalszahlen und erhöhtem Ausblick - Aktie zieht an

Bildquelle: EVN / Rumpler

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

mehr Analysen
08.09.26 EVN kaufen Erste Group Bank
27.08.26 EVN buy Baader Bank
12.06.26 EVN kaufen Erste Group Bank
28.05.26 EVN add Baader Bank
03.04.26 EVN Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,55 -2,23% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
09:33 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tief im Minus -- DAX rutscht ab - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen