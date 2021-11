EVN-Aktie freundlich: Neubewertung von Kraftwerken steigert Ergebnis kräftig

Nun wird ein Konzernergebnis (per 30. September 2021) in einer Größenordnung von rund 325 statt zuvor 200 bis 230 Mio. Euro erwartet. Grund sind vor allem Wertberichtigungen - Aufwertungen - von Beteiligungen an Wasserkraftwerken in Bayern und Albanien.

Es handelt sich um unbare und stichtagsbezogene Ergebniseffekte aus Werthaltigkeitsprüfungen, so die EVN am Dienstag nach Börsenschluss. Auch Effekte aus Konsolidierungskreisänderungen und sonstige überwiegend operative Effekte im abgelaufenen Geschäftsjahr, wurden ins Treffen geführt.

Der Jahresabschluss ist noch fertig zu machen und vom Abschlussprüfer zu bestätigenden. Eine Veröffentlichung ist für 16. Dezember 2021 angekündigt.

Am Mittwoch gewinnt die EVN-Aktie in Wien zeitweise 1,64 Prozent auf 24,80 Euro.

phs

APA