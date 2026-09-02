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Mobility Charging 02.09.2026 17:59:00

EVN-Aktie in Rot: Schnellladegeschäft von deutscher BayWa übernommen

EVN-Aktie in Rot: Schnellladegeschäft von deutscher BayWa übernommen

Der Energieversorger EVN steigt mit der Übernahme der BayWa Mobility Charging in den deutschen Markt für Schnellladeinfrastruktur ein.

Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte EVN am Mittwoch mit. Die übernommene Gesellschaft betreibt derzeit 30 Standorte mit 170 Schnellladepunkten in Deutschland, vor allem in Bayern. Bis 2027 soll das Netz auf 54 Standorte mit insgesamt 306 Ladepunkten wachsen.

EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz erklärte, mit dem Zukauf stärke das Unternehmen seine Position in einem der wichtigsten europäischen Märkte. Für den deutschen Agrar- und Handelskonzern BayWa ist die Veräußerung Teil des laufenden Konzernumbaus. Das Unternehmen zieht sich damit aus dem kapitalintensiven Bau und Betrieb von Ladesäulen zurück und will sich künftig auf Dienstleistungen wie das Flottenmanagement konzentrieren.

EVN verspricht sich von der Expansion nach Deutschland weiteres Wachstum. Bisher war der Versorger vor allem im Heimatmarkt Österreich aktiv. Dort betreibt EVN nach eigenen Angaben mehr als 3.800 öffentliche Ladepunkte und plant bis 2030 Investitionen von rund 100 Millionen Euro in den Ausbau des Geschäfts.

Die EVN-Aktie notierte in Wien letztlich 1,20 Prozent tiefer bei 28,90 Euro.

hel

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Bildquelle: EVN / Kargl,EVN / Rumpler

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