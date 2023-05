EVN-Aktie leichter: EVN plant Sonderdividende

Zu der Basisdividende von zumindest 52 Cent je Aktie sollen Aktionäre eine Sonderdividende von 62 Cent je Aktie erhalten, geht aus einer Mitteilung des Versorgers hervor. Mit der Sonderausschüttung von insgesamt 111 Mio. Euro sollen die Aktionäre vom Verbund-Anteil der EVN profitieren, teilte die EVN der APA mit. Die EVN erhält vom Verbund rund 158 Mio. Euro, nach 46 Mio. im Jahr zuvor.

Dem Dividendenvorschlag müssen noch der EVN-Aufsichtsrat sowie die Hauptversammlung 2024 zustimmen.

Rund 47 Mio. Euro der Verbund-Dividende sollen jedoch in vorgezogene Investitionen fließen. Der Investitionsrahmen des niederösterreichischen Versorgers für das laufende Geschäftsjahr wird insgesamt von 500 auf 600 Mio. Euro aufgestockt. Investiert werden soll vor allem in den Ausbau der Netze, die Erzeugung erneuerbarer Energie sowie die Trinkwasserversorgung.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 erwartet die EVN ein Konzernergebnis "am oberen Ende der bisher kommunizierten Bandbreite" bei rund 250 Mio. Euro, teilte der Versorger weiters mit.

Kritik an geplanter Sonderdividende der EVN

FPÖ, SPÖ, Grüne und die NEOS in Niederösterreich haben am Dienstag ebenso wie die Umweltorganisation Global 2000 Kritik daran geübt, dass die EVN eine Sonderdividende auszuschütten gedenkt. In Aussendungen wurde zudem gefordert, dass der Strompreis herabgesetzt werden müsse. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte am Rande einer Pressekonferenz, man werde genau darauf achten, dass die EVN Preise soweit und sobald möglich senkt.

Es seien nicht "nur die Aktionäre zu befriedigen, sondern alle Haushalte zu entlasten", betonte der freiheitliche Klubobmann im NÖ Landtag, Reinhard Teufel. Er forderte "eine Lösung, von der vor allem jene profitierten, die sich schon jetzt das Leben nicht mehr leisten könnten". Eine Senkung der Stromtarife sei nur recht und billig, zumal sich die internationalen Energiepreise schon seit Wochen im Sinkflug befänden, argumentierte Teufel. FPÖ-Landesparteichef LHStv. Udo Landbauer sieht die Bundesregierung in der Verantwortung, "mit entsprechenden Deckeln zu arbeiten und dafür Sorge zu tragen, dass Energieunternehmen, die hier große Gewinne feiern, künftig solche Möglichkeiten nicht mehr haben werden", wie er am Rande einer Pressekonferenz sagte.

Sie könnten "nur den Kopf schütteln", reagierten Sven Hergovich, designierter Vorsitzender der SPÖ Niederösterreich, und Klubchef Hannes Weninger. Sie wiesen darauf hin, dass der Versorger bei den Stromtarifen noch immer im Spitzenfeld aller privaten und öffentlichen Anbieter Österreichs liege. Dennoch komme die EVN "auf die grandiose Idee, ihren Aktionären eine Sonderdividende auszuschütten, anstatt die gesunkenen Preise am Strommarkt an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben".

"Schwarz-Blau lässt die EVN gewähren und hält in Niederösterreich die Stromtarife auf einem viel zu hohen Niveau. Damit zocken ÖVP und FPÖ in Niederösterreich unsere Haushalte ab", kritisierte LAbg. Georg Ecker von den Grünen. Gleichzeitig würden die Aktionäre per Sonderdividende "mit den Überschüssen belohnt und über die Mehreinnahmen durch die Haushalte bereichert". Gefordert wurde in Sachen EVN eine "Rückkehr zur GmbH zu 100 Prozent in Landeshand" nach steirischem Vorbild.

"Die Landesregierung ist nun gefordert, dieses Geld nicht zum Stopfen der Budgetlöcher zu verwenden, sondern an die Kunden weiterzugeben und in den Netzausbau zu investieren", konstatierte NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Von pinker Seite wolle man über eine jüngst gestartete Petition weiterhin Druck ausüben und eine Senkung der Strompreise einfordern.

Der niederösterreichische Strompreisrabatt werde aus der Dividende von Landesbeteiligungen und Gewinnen der EVN finanziert, "das heißt, wir haben einen Vorgriff gemacht", unterstrich Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Weiters werde man genau darauf schauen, dass die EVN auch in Zukunft die Preise soweit und so rasch es geht herabsetzt.

Für Global 2000 ist eine Auszahlung der Sonderdividende in der aktuellen Situation "völlig inakzeptabel". Das Geld solle stattdessen verwendet werden, um Haushalten beim Wegkommen von Gasheizungen zu helfen, wurde in einer schriftlichen Stellungnahme betont.

Im Wiener Handel geht es für EVN-Titel schließlich um 0,66 Prozent nach unten auf 22,70 Euro.

fel

(APA)