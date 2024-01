EVN-Aktie: Neues EVN-Biomasseheizkraftwerk in St. Pölten geplant

Die Anlage soll im Dezember 2025 in Betrieb gehen und umgerechnet rund 15.000 Haushalte mit Ökostrom und 30.000 Haushalte mit Wärme versorgen, hieß es in einer Aussendung der EVN am Sonntag. Die geplanten Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 50 Mio. Euro.

Das Fernwärmenetz in St. Pölten besteht seit über 60 Jahren und ist mittlerweile auf eine Länge von 78 Kilometer angewachsen. Etwa 40 Prozent der Haushalte und öffentlichen Gebäude in der niederösterreichischen Landeshauptstadt sind daran angeschlossen. Um den Anteil an umweltfreundlicher Energie weiter zu erhöhen, wird nun in einer Kooperation aus Industrie, der Stadt und der EVN am Gelände des Unternehmens Salzer ein Biomasseheizkraftwerk errichtet.

"Pro Jahr können so rund 25.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das Projekt ist ein weiterer wesentlicher Meilenstein unserer Klima-Rahmenstrategie", so Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz erklärte: "Die seit rund 30 Jahren bestehende erdgasbetriebene KWK-Anlage wird jetzt durch das Biomasseheizkraftwerk ersetzt." Die neue Anlage soll auch den Dampfbedarf der Salzer Papier GmbH, Salzer Formtech GmbH und Sunpor Kunststoff GmbH abdecken.

jul/fel

(APA)