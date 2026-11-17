EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Erneuerbare Energie
|
17.11.2026 15:56:00
EVN-Chef: Energiekosten sollten sich langfristig reduzieren
Ein PV-Modul koste nur mehr so viel wie eine Stange Zigaretten, sagte Szyszkowitz. Aber die Förderungen für Photovoltaik- und Wind-Anlagen waren notwendig, um den Ausbau voranzutreiben, sagte der EVN-Vorstandsdirektor. Inzwischen werden zwischen 41 und 43 Prozent des Energiebedarfs mit Erneuerbaren gedeckt. Auf Grund der deutlich niedrigeren Preise sei es jedoch notwendig, die Förderungen umzubauen und zum Beispiel künftig nur PV-Anlagen mit Batteriespeicher zu fördern.
Ausbau von Windkraft und Photovoltaik
Die EVN selber kündigte an, bis zum Jahr 2030 jährlich rund eine Milliarde Euro zu investieren, 80 Prozent davon in Niederösterreich. So soll die Leistung der Windkraft-Anlagen bis dahin von derzeit 540 Megawatt (MW) auf 770 MW ausgebaut werden. Bei den Batteriespeichern ist eine Leistung von 300 MW geplant. Derzeit verfügt die EVN über Speicher mit rund 110 MW. In den 2030-er Jahren wird der Ausbau der Erneuerbaren Energie an Fahrt aufnehmen, so der EVN-Chef. Mit dem Geld, das für fossile Energieträger in das Ausland fließt, lasse sich der Ausbau gut finanzieren.
Das größte Einsparungspotenzial bei den CO2-Emissionen sieht Szyszkowitz in der Mobilität. Der Strombedarf für Elektrofahrzeuge werde sich innerhalb von fünf Jahren verfünffachen, sagte der EVN-Chef. Wärmepumpen gewinnen nicht zuletzt aufgrund technischer Fortschritte an Bedeutung. "Früher waren sie der Schrecken des Nachbarn", so der EVN-Chef. Mittlerweile würden sie kaum stören und seien effizienter.
Verhaltensänderung durch neuen Netztarif
Die heimischen Versorger müssen spätestens übernächstes Jahr auf den neuen Netztarif umstellen, der sich nicht nur nach dem Stromverbrauch sondern auch nach den Leistungsspitzen richtet. Für 69 Prozent der Stromkundinnen und -kunden werde sich entweder am Preis nichts ändern oder es werde billiger, merkt Szyszkowitz an. Und 31 Prozent könnten ihr Verhalten optimieren und damit Geld sparen.
Die geopolitischen Krisen, also Ukraine- und Iran-Krieg, sind derzeit bei der Energie eingepreist. Zudem war die Stromproduktion mit Wind und Wasserkraft heuer schwach, gab der EVN-Chef zu bedenken. Da die Stromproduktion bei den Erneuerbaren schwanke, bedürfe es schnell startender Gasturbinen. Mit zusätzlichen Batteriespeichern kann diese Lücke bei der Stromproduktion zumindest reduziert werden. Ehemalige Standorten von thermischen Kraftwerken könnten dann auch für Rechenzentren genutzt werden. Szyszkowitz verwies etwa auf die Standorte Dürnrohr, Theiß und Korneuburg.
fel/ivn
APA
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