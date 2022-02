EVN investiert 52 Mio. Euro in neuen Windpark in Niederösterreich

Der niederösterreichische Energieversorger EVN errichtet in den nächsten Monaten einen neuen Windpark in Palterndorf-Dobermannsdorf und Neusiedl an der Zaya mit sieben Windkraftanlagen. Die 6MW-Anlagen sollen umgerechnet fast 36.000 Haushalte mit regionalem Ökostrom versorgen, teilte EVN am Sonntag mit. 52 Mio. Euro werden laut einem Unternehmenssprecher investiert.

Die Windkraft erlebe weiterhin eine rasante Entwicklung, so Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz: "Ursprünglich war das Projekt mit 13 Windkraftanlagen geplant. Nach vielen Planungs- und Entwicklungsschritten haben wir das auf fast die Hälfte reduziert und produzieren mit sieben Anlagen trotzdem praktisch dieselbe Menge an wertvollem Ökostrom." Das liege daran, dass eine moderne Windkraftanlage mittlerweile rund 5.000 Haushalte mit Strom versorgen kann.

Die evn naturkraft ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft der EVN AG und ist Errichter und Betreiber von insgesamt 72 Wasserkraftwerken und 164 Windkraftanlagen.

jul/stf

