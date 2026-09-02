EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
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02.09.2026 10:38:00
EVN kauft BayWa Mobility Charging und steigt in deutschen Lademarkt ein
Der österreichische Energieversorger EVN übernimmt die BayWa Mobility Charging GmbH mit 30 HPC-Standorten und 170 Ladepunkten in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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