EVN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EVN hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte EVN einen Gewinn von 0,650 EUR je Aktie eingefahren.

EVN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 830,7 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 804,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at