27.02.2026 06:31:29
EVN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
EVN hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte EVN einen Gewinn von 0,650 EUR je Aktie eingefahren.
EVN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 830,7 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 804,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
