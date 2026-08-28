EVN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EVN ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat EVN die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVN 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet.

EVN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 646,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 629,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at