EVN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EVN hat am 18.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EVN noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 639,6 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVN 756,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

EVN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,65 EUR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,88 Prozent auf 3,00 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2,45 EUR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,99 Milliarden EUR, befunden.

