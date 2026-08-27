EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
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27.08.2026 07:51:11
EVN steigert Gewinn nach drei Quartalen um fast 21 Prozent
Der niederösterreichische Energieversorger konnte im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnis steigernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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